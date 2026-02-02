Почему на самом деле РФ массированно не бьет по свету и сколько это может продолжаться: объяснение эксперта

Текущий режим не стоит называть "энергетическим перемирием", считает Жмайло.

Россия может воздержаться от ударов по энергетическим объектам Украины до 4-5 февраля, когда должен состояться очередной раунд переговоров в Абу-Даби, однако гарантировать на 100%, что так и будет, невозможно. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью Украинскому радио.

Эксперт считает, что тот режим, который сейчас существует, не стоит называть "энергетическим перемирием", а это, скорее, "определенное воздержание от крупных ударов по объектам критической инфраструктуры, которые приводят к массовым отключениям света".

"Об этом мы можем говорить, и нельзя сказать, что оно определяется какими-то датами или правилами. Потому что, в принципе, построить какие-то правила с Российской Федерацией пока не представляется возможным", - подчеркнул Жмайло.

Видео дня

По его мнению, это стало возможным "в контексте переговорного трека", а также благодаря встречам в Абу-Даби между украинской, российской и американской делегациями, где было договорено об определенных ограничениях таких ударов.

"Но нельзя сказать, что все, россияне не будут бить по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, они будут пытаться выбирать более мелкие объекты для того, чтобы нельзя было их обвинить в нарушении этого так называемого перемирия", - пояснил Жмайло.

По его словам, это все связано с тем, что РФ действительно боится гнева президента США Дональда Трампа и не хочет доводить ситуацию до того, когда были объявлены, в частности, санкции против ее нефтеперерабатывающей отрасли.

"И для того, чтобы не обвинили именно Российскую Федерацию в срыве переговоров, что дополнительно развязало бы руки Трампу для дальнейших ограничений, они и пошли на определенную такую коммуникацию", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что удары по украинской энергетике могут возобновиться "буквально каждый час", как могут возобновиться и наши удары по российской энергетике.

"Это не точно и совсем не факт, что такой статус-кво в ограниченном виде продержится до 4-5 февраля, когда должен состояться очередной раунд переговоров в Абу-Даби. Он должен был состояться 1 февраля, но был перенесен именно на 4-5 число. Это важный нюанс, потому что среднесуточная температура в Украине может опуститься даже до -25°. Поэтому следующие дни как раз и станут определяющими", - отметил Жмайло.

Он добавил, что однозначно есть шанс, что этот режим продержится до 4-5 февраля, "но сказать, что это произойдет на 100% – нет, к сожалению, такого мы сказать не можем".

"Энергетическое перемирие": важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля заявил, что новых массированных атак по свету не было, а были вместо этого новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, поэтому украинские энергетики полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу. Также российская армия, как и в предыдущие дни, сейчас сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной.

Вас также могут заинтересовать новости: