Солнечная погода 3 февраля не спасет от сильных морозов

Во вторник, 3 февраля, сильные морозы в Украине продолжатся. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода. Солнца будет много, но тепла оно не добавит: в большинстве областей ожидается -10°...-15°. Чуть теплее будет на юге, а на Закарпатье воздух прогреется до легких "плюсов". Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет малооблачно. Температура воздуха ночью -24°, днем -13°.
- Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью -17°, днем -7°.
- В Луцке будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
- В Ривне завтра малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
- В Тернополе 3 февраля ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
- В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью -17°, днем -7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, малооблачно.
- В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -17°, днем -7°.
- В Виннице завтра будет -25°...-11°, малооблачно.
- В Житомире во вторник ночью будет -25°, днем -11°, малооблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -25°...-11°, малооблачно.
- В Черкассах завтра ночью -25°, днем -11°, малооблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.
- В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -25°...-11°.
- В Одессе 3 февраля - малооблачно, температура ночью -17°, днем -7°.
- В Херсоне во вторник ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет малооблачно , ночью -17°, днем -7°.
- В Запорожье температура ночью -17°, днем -7°, малооблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -25°, а днем -11°, малооблачно.
- В Харькове - малооблачно, температура ночью -25°, днем -11°.
- В Днепре температура ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.
- В Симферополе во вторник будет малооблачно, -11°...-5°.
- В Краматорске завтра будет малооблачно, температура ночью -19°, днем -11°.
- В Северодонецке - малооблачно, температура ночью -19°, днем -12°.
Праздник 3 февраля, приметы погоды
3 февраля - день памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. По приметам, если в этот день на небе нет облаков, то весна наступит рано.