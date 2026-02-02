Солнечная погода 3 февраля не спасет от сильных морозов

В Украине будет сухой и морозный вторник, 3 февраля.

Во вторник, 3 февраля, сильные морозы в Украине продолжатся. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода. Солнца будет много, но тепла оно не добавит: в большинстве областей ожидается -10°...-15°. Чуть теплее будет на юге, а на Закарпатье воздух прогреется до легких "плюсов". Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет малооблачно. Температура воздуха ночью -24°, днем -13°.

Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью -17°, днем -7°.

В Луцке будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Ривне завтра малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Тернополе 3 февраля ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.

В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью -17°, днем -7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, малооблачно.

В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -17°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -25°...-11°, малооблачно.

В Житомире во вторник ночью будет -25°, днем -11°, малооблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -25°...-11°, малооблачно.

В Черкассах завтра ночью -25°, днем -11°, малооблачно.

В Кропивницком температура ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.

В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -25°...-11°.

В Одессе 3 февраля - малооблачно, температура ночью -17°, днем -7°.

В Херсоне во вторник ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет малооблачно , ночью -17°, днем -7°.

В Запорожье температура ночью -17°, днем -7°, малооблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -25°, а днем -11°, малооблачно.

В Харькове - малооблачно, температура ночью -25°, днем -11°.

В Днепре температура ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.

В Симферополе во вторник будет малооблачно, -11°...-5°.

В Краматорске завтра будет малооблачно, температура ночью -19°, днем -11°.

В Северодонецке - малооблачно, температура ночью -19°, днем -12°.

Праздник 3 февраля, приметы погоды

3 февраля - день памяти святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы. По приметам, если в этот день на небе нет облаков, то весна наступит рано.

