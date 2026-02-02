Доллар снова пошел вверх: официальный курс валют на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,04/43,07 грн/долл., а евро - 51,01/51,03 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

2 февраля доллар снова пошел вверх, больше всего подорожав против валют, чувствительных к ценам на сырье, поскольку падение цен на золото и серебро отразилось на рынках. Больше всего доллар США вырос по отношению к валютам Австралии, Новой Зеландии и Норвегии - на фоне дальнейших потерь золота после его крупнейшего за более чем десятилетие падения 30 января.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек и составил 43,10 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 30 копеек и составил 51,30 гривни за евро. Продать же американскую валюту в банке можно по курсу 42,50 гривни, а евро - по курсу 50,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: