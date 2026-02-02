В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы без единого выстрела, – эксперт о конкурсе на руководителя таможни

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Государственной таможенной службы Украины попала в скандал. Ее члены подписали меморандум о сотрудничестве с НАБУ, хотя представители Бюро сами претендуют на этот пост. В этой связи Бюро обвинили в манипуляциях и попытках получить контроль над органами власти. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак.

"Комиссия, которая решает судьбу будущего руководителя таможни, состоит из 6 человек. Трое из них – иностранцы. Трое – украинцы. Под вывеской объективности эта комиссия 17 декабря подписывает меморандум с НАБУ, чтобы вдоль и поперек проверять кандидатов на доброчесность. Об этом пишет член комиссии, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Таким образом, комиссия из трех наших, трех иностранцев и кучи НАБУшников разрастается в орган, в котором наши особой роли не играют, а НАБУшники, как говорится, и так не подчиняются Украине. Теперь весь этот легион берется проверять кандидатов на должность главы таможни", – написал он.

Среди кандидатов, отметил эксперт, есть действующие сотрудники НАБУ.

"Среди кандидатов скромно числятся три НАБУшника: Михаил Буртовый, Орест Мандзий и Руслан Даменцов. То есть Бюро будет проверять всех, а затем среди своих и чужих будут выбирать, кого поставить. Несложно догадаться, кто этот тест пройдет: кто-то левый или свои?", – отметил эксперт.

По его словам, конкурсные процедуры создают механизм внешнего влияния на ключевые государственные институты.

"В НАБУ показали россиянам, как влиять на госорганы Украины без единого выстрела. Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы. Это уже госизмена или еще демократия? Потому что очень похоже на покушение на концентрацию власти одной структурой, на которую оказывают влияние извне страны", – отметил эксперт.

Он также напомнил о предыдущих кадровых решениях в государственных компаниях, которые, по его словам, свидетельствуют о негативных последствиях подобной практики.

"Мы как-то уже видели, как ставленник НАБУ Михаил Рыковцев возглавил департамент экономической безопасности "Укрзалізниці". Почти 80 миллионов, по открытым данным, ущерба было зафиксировано только на закупках дизтоплива, угля и вагонов летом прошлого года", – написал Постернак.

Отдельно Постернак упомянул ситуацию со старшим детективом НАБУ Тарасом Ликуновым.

"Старший детектив НАБУ Тарас Ликунов, расследовавший коррупционные преступления на "Укрзализныце", а затем оказался в кресле заместителя директора по корпоративной безопасности "УЗ", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в НАБУ "решили не замечать" ограничения, предусмотренные статьей 26 закона "О предотвращении коррупции".

"Она прямо запрещает в течение года после увольнения работать в компаниях, в отношении которых должностное лицо осуществляло контроль или надзор. А как тут заметишь, когда сестра Ликунова, Елена Щербан, член "Центра противодействия коррупции". Нормальная коррупционная вертикаль под вывеской антикорапшена", – сообщил он.

Постернак акцентировал внимание на том, что борьба с коррупцией остается критически важной для Украины, однако предостерег от подмены ее содержания.

"Украина, безусловно, нуждается в качественной борьбе с коррупцией. Но как-то не комильфо, когда антикоррупционеры за деньги украинцев помогают сконцентрировать власть в воюющей стране", – резюмировал он.