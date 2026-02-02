Миллиардный 'кешаут': Казахстан заочно арестовал американца и украинку по делу платежных схем Pin-Up

Казахстанские правоохранители заочно арестовали фигурантов дела о масштабном финансовом потоке, связанном с Pin-Up.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о новых действиях в рамках расследования схемы нелегального игорного бизнеса, через которую за границу было выведено более 1 миллиарда долларов, пишет издание "Антикор".

Суд вынес решение о заочном аресте гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданки Украины Марины Левкович (Гинзбург). Обоих подозревают в организации и обеспечении деятельности нелегальных онлайн-казино. В январе они были объявлены в международный розыск.

По данным следствия, подозреваемые занимались подбором посредников для платежного процесинга в пользу брендов Pin-Up и Pinco, а также координировали работу платежной инфраструктуры.

Видео дня

Для сокрытия операций использовалась компания ООО "Бонами", которая имела официальную букмекерскую лицензию в Казахстане и действовала под брендом Pin-Up. Обработку платежей обеспечивала группа финансовых сервисов, в частности Gold Pay и Cyber Pay (впоследствии – Pinnacle Financial Solutions), которые выступали платежными агрегаторами для онлайн-казино.

Средства игроков сначала накапливались на транзитных счетах, а затем конвертировались в криптовалюту через связанные компании, имевшие лицензии на работу с электронными деньгами.

В начале декабря правоохранители провели более 70 обысков в финансовых офисах. В деле фигурируют представители 35 платежных компаний и четырех банков. По предварительным подсчетам, через эту сеть за пределы страны было выведено более 1 миллиарда долларов.

