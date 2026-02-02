Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время: свежий прогноз банкира

На мировых рынках доллар немного ослабевал, что дало дополнительную поддержку гривне.

Доллар на мировом рынке находится под давлением. Это отражается и на валютном курсе в Украине.

Поэтому гривня в ближайшее время может немного укрепиться или продержаться в узком диапазоне. Об этом в комментарии УНИАН рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

"Поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривня либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне. Если не произойдет крупных событий, например, проблем с энергоснабжением, ближайший период, скорее всего, будет стабильным или с умеренным укреплением гривни", – сказала эксперт.

Золотько отметила, что на мировых рынках доллар немного слабеет, и это дает дополнительную "поддержку" для гривни. В то же время она напомнила, что 29 января НБУ снизил учетную ставку до 15%. По словам Золотько, это делает кредиты дешевле и поддерживает экономическую активность, но снижение ставки делает гривневые инструменты менее привлекательными для иностранных инвесторов – это может оказывать небольшое давление на курс.

"Впрочем, в украинских реалиях этот эффект часто компенсируется другими факторами: интервенциями НБУ, регулярной международной помощью и тем, как экспортеры продают валюту", – отметила банкир.

Официальный курс доллара на первый понедельник февраля Нацбанк установил на уровне 42,81 гривни за доллар, что на 32 копейки меньше, чем в прошлый понедельник, и на 60 копеек меньше, чем двумя неделями ранее. По словам эксперта, это подтверждает незначительное, но постепенное укрепление гривны в течение последних недель.

Суточные колебания официального курса доллара были небольшие – максимум за день составлял около 18 копеек, это меньше половины процента. В целом гривня укрепилась на 0,67%.

"Нацбанк на прошлой неделе тоже работал на рынке. Его продажи валюты составили около $859,5 млн, что примерно на 19% меньше, чем неделей ранее. Меньше интервенций часто означает, что давления на курс было не так много и регулятор не должен был так активно "подправлять" ситуацию", – добавила Золотько.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составила 43,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни.

Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи – 51,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,97 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

