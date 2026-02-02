Не только доллар и евро: эксперты рассказали, на чем еще могут заработать украинцы

Ситуация на валютном рынке в 2026 году вряд ли будет отличаться от 2025 года.

Как доллар, так и евро в Украине неприятно удивили резкими изменениями. Американская валюта дешевела, а вот европейская – дорожала, как и драгоценные банковские металлы, а частности, серебро и золото.

Эксперты в комментарии ТСН дали украинцам свежие советы относительно того, покупать или продавать доллары и евро в Украине сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ситуация в 2026 году не будет отличаться от 2025 года - валютные инвестиции будут менее выгодны, чем гривневые.

Видео дня

"В прошлом году те, кто вложился в доллар, получили убытки примерно в 1% годовых, кто вложился в гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), заработал до 16% годовых, гривневые депозиты дали около 8,5% годовых чистыми. Пока нет оснований считать, что в текущем году ситуация будет другой", - отметил эсперт.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский советует в феврале не трогать валюту, а обратить внимание на банковские металлы, которые стремительно дорожали.

"Для многих сограждан цена входа на рынок золота высока, потому что минимально рентабельный слиток весом 10 г и чистотой металла 99,99% стоит в банке более 65 тысяч гривень. Альтернатива – серебро. Оно намного дешевле, сертифицированный слиток весом 20 г можно приобрести за 7,2–7,5 тысячи гривень", - предупредил экономист.

В свою очередь финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин указал, что к драгоценным металлам нужно относиться осторожно, потому что рынок перегрет и цены могут пойти вниз. Что касается доллара и евро, то он рекомендует подождать с покупкой, ведь валюта ближе к весне подешевеет.

Кроме того, он напомнил, что НБУ понизил учетную ставку, поэтому снизятся и проценты по ОВГЗ.

"Пока они не снизились, следует инвестировать в ценные бумаги, по трехлетним ОВГЗ учетная ставка свыше 17,7%, за три года почти 54% прибыли на вложенный капитал. Определенный риск есть, но эти ОВГЗ всегда можно продать", - объяснил Шевчиши

Курс доллара в Украине - стоит ли украинцам скупать валюту

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что евро в последние недели стремительно растет и уже достиг четырехлетнего максимума по отношению к доллару, а также регулярно обновляет исторические максимумы в Украине.

Аналитик советует частично размещать средства на валютных счетах, особенно учитывая блэкауты и возможную недостаточность финансирования со стороны международных партнеров. С другой стороны, по его словам, НБУ продолжает декларировать сохранение привлекательности гривни, и для этого он активно использует золотовалютные резервы.

Вас также могут заинтересовать новости: