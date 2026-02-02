3 февраля киевлян ждет 15-градусный мороз

Потепления в Киеве пока не ожидается.

Солнечная, но очень морозная погода ждет киевлян во вторник, 3 февраля. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице упадет до -23°...-25°, а днем повысится лишь до -13°...-15°. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Ветер несильный, 5-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 750-754 мм ртутного столба.

Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью -17°, днем -7°.

В Луцке будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Ривне завтра малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Тернополе 3 февраля ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.

В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.

В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью -17°, днем -7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, малооблачно.

В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -17°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -25°...-11°, малооблачно.

В Житомире во вторник ночью будет -25°, днем -11°, малооблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -25°...-11°, малооблачно.

В Черкассах завтра ночью -25°, днем -11°, малооблачно.

В Кропивницком температура ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.

В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -25°...-11°.

В Одессе 3 февраля - малооблачно, температура ночью -17°, днем -7°.

В Херсоне во вторник ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет малооблачно , ночью -17°, днем -7°.

В Запорожье температура ночью -17°, днем -7°, малооблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -25°, а днем -11°, малооблачно.

В Харькове - малооблачно, температура ночью -25°, днем -11°.

В Днепре температура ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.

В Симферополе во вторник будет малооблачно, -11°...-5°.

В Краматорске завтра будет малооблачно, температура ночью -19°, днем -11°.

В Северодонецке - малооблачно, температура ночью -19°, днем -12°.

