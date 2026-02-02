3 февраля киевлян ждет 15-градусный мороз

Солнечная, но очень морозная погода ждет киевлян во вторник, 3 февраля. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице упадет до -23°...-25°, а днем повысится лишь до -13°...-15°. Ожидается малооблачная погода, без осадков.
Ветер несильный, 5-8 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 750-754 мм ртутного столба.
Погода 3 февраля
Во Львове во вторник будет малооблачно. Ночью -17°, днем -7°.
В Луцке будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
В Ривне завтра малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
В Тернополе 3 февраля ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.
В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью -25°, днем -10°.
В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью -17°, днем -7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -6°, днем +4°, малооблачно.
В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -17°, днем -7°.
В Виннице завтра будет -25°...-11°, малооблачно.
В Житомире во вторник ночью будет -25°, днем -11°, малооблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -25°...-11°, малооблачно.
В Черкассах завтра ночью -25°, днем -11°, малооблачно.
В Кропивницком температура ночью будет -23°, днем -9°, малооблачно.
В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -25°...-11°.
В Одессе 3 февраля - малооблачно, температура ночью -17°, днем -7°.
В Херсоне во вторник ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.
В Николаеве завтра будет малооблачно , ночью -17°, днем -7°.
В Запорожье температура ночью -17°, днем -7°, малооблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -25°, а днем -11°, малооблачно.
В Харькове - малооблачно, температура ночью -25°, днем -11°.
В Днепре температура ночью будет -17°, днем -7°, малооблачно.
В Симферополе во вторник будет малооблачно, -11°...-5°.
В Краматорске завтра будет малооблачно, температура ночью -19°, днем -11°.
В Северодонецке - малооблачно, температура ночью -19°, днем -12°.