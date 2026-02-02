Для некоторых предметов и поверхностей в доме лучше не использовать уксусную кислоту, чтобы не повредить их.

В каждом доме есть три предмета, от которых лучше держать уксус подальше – хотя большинство людей знают, как чистить с уксусом и используют этот натуральный продукт именно для таких целей.

О том, что это за предметы и можно ли использовать обычный уксус для уборки в принципе рассказывает редактор интернет-издания "Express" Анджела Патроне.

Какие поверхности нельзя мыть уксусом – натуральные средства не всегда полезны

Хотя белый уксус долгое время был основным средством в арсенале Анджелы для уборки, недавно она, по ее словам, перестала использовать его для трех распространенных предметов.

"Я обнаружила, что существуют более эффективные способы их очистки – причем один из этих предметов даже подвергался повреждениям при регулярном применении уксуса", – заявляет она.

При этом Анджела проясняет, что использование белого уксуса для уборки, конечно, может быть эффективно, но существуют другие натуральные продукты, которые справляются с задачей лучше, и есть как минимум одна область, где уксус вовсе не подходит.

Чайник

"Мой чайник, пожалуй, является самым важным прибором на кухне, особенно в зимний период", – признается Анджела. Он используется не только для приготовления чая и кофе, но и для наполнения грелок. А учитывая роль в кулинарии, его значение еще больше возрастает.

Если вы ищете натуральный способ удаления накипи из чайника, белый уксус может быть эффективен; однако Анджела не считает его самым действенным: "Хотя уксус содержит уксусную кислоту, мне часто требуется несколько кипячений, чтобы полностью избавиться от накипи, особенно если я не удаляла ее регулярно каждую неделю".

Вместо этого, автор советует использовать лимонную кислоту. Она столь же натуральна, мгновенно удаляет накипь и абсолютно не имеет запаха.

Полотенца

Возможно, некоторые читатели на своем опыте знают, почему нельзя чистить уксусом полотенца и другие ткани.

После нескольких стирок с добавлением уксуса полотенца часто становятся жесткими и колючими, а не мягкими и комфортными.

Это происходит из-за того, что кислотная основа уксуса при частом использовании разрушает волокна ткани, делая их менее прочными.

"Ранее я использовала белый уксус для "обновления" полотенец, но сейчас предпочитаю стирать их с использованием кальцинированной соды или лимонной кислоты – оба средства лучше смягчают ткань", – объясняет Анджела.

Швы плитки (затирка)

Затирка играет важную роль, удерживая плитку и предотвращая проникновение влаги в щели.

"Как и многие другие, я когда-то использовала уксус в качестве натурального средства для чистки пыли и грязи на этих швах", – рассказывает автор, – "Но после нескольких месяцев использования уксуса я заметила, что затирка в ванной стала крошиться и разрушаться"

Дело в том, что кислота в уксусе постепенно разлагает структуру затирки, ослабляя ее со временем. Если поверх затирки уже нанесен герметик, воздействие уксуса может быть минимальным, но без него, затирка разрушается под действием кислоты.

Вместо этого лучше использовать другие натуральные средства, например, пищевую соду.

