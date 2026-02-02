Уиткофф будет присутствовать на переговорах Украины и РФ в Абу-Даби, - журналист Axios

Ранее госсекретарь США заявлял, что новый раунд переговоров пройдет без Уиткоффа и Кушнера.

К переговорам между Украиной и Россией в Абу-Даби присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X со ссылкой на источники.

По его словам, 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, где проведет встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками. После этого спецпредставитель президента США Дональда Трампа отправится в Абу-Даби.

Равид отметил, что Уиткофф будет присутствовать в новом раунде переговоров между делегациями Украины и России в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Напомним, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио говорил о том, что следующий раунд переговоров по прекращению войны в Украине пройдет без Уиткоффа и спецпредставителя президента США Джареда Кушнера. Он заявлял, что, возможно, на встрече будут присутствовать представители США, но это будут не Уиткофф и Кушнер.

Переговоры Украины и РФ уперлись в три главные проблемы

Ранее Politico писало, что Украина и Россия остаются в тупике из-за ключевых разногласий, определяющих ход войны с самого его начала. В агентстве подчеркнули, что Киев и Москва вышли из переговоров в ОАЭ, не сумев договориться по трем вопросам, лежащим в основе конфликта: требование РФ о передаче украинских территорий, будущее гарантий безопасности Украины и вопрос о том, должны ли боевые действия прекратиться до или после заключения сделки.

Одним из ключевых разногласий является вопрос контроля над Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы станция контролировалась совместно Украиной и США, в то время как Москва хочет участвовать в любой сделке, предлагая вместо этого разделить контроль над станцией с Вашингтоном или, возможно, с Киевом.

