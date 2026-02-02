В Греции есть прибрежный город с пляжем в форме полумесяца, который когда-то был столицей

Он был выбран столицей благодаря своему стратегическому расположению в качестве укрепленного порта.

В течение 5 лет у Греции была другая столица, известная сегодня своей романтической атмосферой, неоклассической архитектурой и венецианскими крепостями. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что Нафплион был столицей Греции с 1829 по 1834 год и часто упоминается как один из самых романтичных городов Греции. Он был выбран столицей благодаря своему стратегическому расположению в качестве укрепленного порта.

Это означало, что он стал сильной базой после захвата у османов во время Греческой войны за независимость. Затем в 1834 году столица была перенесена в Афины.

Интресно, что сегодня Нафплион по-прежнему остается удивительным местом для посещения, расположенным на полуострове Пелопоннес. Одной из популярных достопримечательностей города является замок Буртзи, расположенный на небольшом острове в гавани.

"Вы можете отправиться на прогулку на лодке из порта, чтобы увидеть замок, а летом в замке проводятся различные мероприятия. Архитектура исторического города отражает венецианские, османские и неоклассические влияния. Особенно впечатляет архитектура Старого города. Здесь посетители могут прогуляться по мощеным улочкам, открыть для себя мраморные площади, независимые магазины и уютные кафе", - сказано в статье.

Отмечается, что в центре Старого города находится площадь Синтагма, окруженная историческими зданиями, включая Вулефтикон - бывший парламент.

Сегодня он в основном используется как культурный центр, но в определенные часы посетители могут попасть в здание, чтобы осмотреть Муниципальную художественную галерею на первом этаже или посетить мероприятия.

Если туристов интересуют исторические артефакты, они также могут посетить Археологический музей Нафплион на площади Синтагма.

"Если вы хотите совместить историю с пешим туризмом, поднимитесь по 999 ступеням к замку Паламиди. Подъем занимает около 20-35 минут и эквивалентен подъему на 50-этажное здание. Конечно, поблизости есть несколько пляжей. Например, вы можете отправиться на пляж Арванития, который отличается галечным покрытием и расположен в конце набережной недалеко от Старого города", - пишет издание.

На пляже также есть удобства, такие как прокат шезлонгов и кафе неподалеку. Один посетитель даже назвал его "маленьким раем" на TripAdvisor.

Для более подходящего для семейного отдыха места есть пляж Каратона, который находится в нескольких минутах ходьбы от центра города. Этот огромный пляж в форме полумесяца имеет спокойную, чистую воду, идеально подходящую для купания. Один из недавних посетителей сказал:

"Такой красивый пляж и приятная прогулка вдоль побережья из Нафплион. Мы очень рекомендуем его! Странно, что так мало людей знают о прибрежной тропе к этим пляжам".

