3 февраля в Украине сохранятся очень сильные морозы, - синоптик Диденко

Благодаря антициклону осадков не будет.

Во вторник, 3 февраля, в Украине сохраняются очень сильные морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью -22...-28 градусов, на юго-западе, юге и юго-востоке -17...-22 градуса", - сообщила она.

Завтра в течение дня ожидается -14...-20 градусов, на юге -4...-11 градусов, а на Закарпатье - около "нуля".

Синоптик объяснила, что сейчас происходит ультраполярное вторжение холода. Антициклон принесет сухую погоду и затянет к нам холод прямо из Арктики.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью ожидается сильный мороз, -22...-25 градусов, а завтра днем столбики термометров покажут -12...-15 градусов. Без осадков.

На дорогах и тротуарах, где не убрано, сохраняется лед.

Когда придет долгожданное потепление - прогноз

На этой неделе в Украине должно потеплеть. По данным Погода УНИАН, начало недели еще будет очень морозным, а уже с 4 февраля погода постепенно начнет меняться. Первыми повышение температуры почувствуют жители западных областей, а уже 5 числа температура повысится по всей стране.

Вместе с потеплением в Украине усилится ветер и начнутся осадки.

