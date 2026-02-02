Теперь туристы могут полюбоваться одним из главных символов Рима только за деньги

Доступ в специально отведенную зону непосредственно у чаши фонтана Треви стоит 2 евро.

Теперь туристам в Риме официально необходимо платить за вход к всемирно известному фонтану Треви – одному из главных символов итальянской столицы.

Как работает новая система доступа к фонтану Треви

Как пишет Der Spiegel, доступ в специально отведенную зону непосредственно у чаши фонтана теперь стоит 2 евро.

Новая система доступа действует большую часть дней недели с 9:00 до 22:00, а по понедельникам и пятницам – с 11:30 до 22:00.

Доступ на площадь перед фонтаном останется свободной для всех.

Билеты можно приобрести заранее онлайн на специальном сайте, пока что работающем на английском и итальянском языках.

Также билеті можно приобрести на месте у входа к фонтану с помощью кредитной карты, а также в нескольких туристических информационных центрах. Жителям Рима платить за вход не нужно.

Отмечается, что таким образом городские власти надеются лучше регулировать поток посетителей одной из важнейших туристических достопримечательностей Рима и предотвратить ее переполнение.

Чрезмерный туризм в Риме

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, итальянская столица Рим является одним из самых пострадавших от чрезмерного туризма городов Европы. Особенно сложным в этом плане является год, когда город празднует так называемый Юбилей – большой католический праздник, который привлекает огромное количество паломников. Впрочем, поскольку его устраивают раз в 25 лет, и в последний раз его праздновали в 2025-м, в следующий раз убилей будет только в 2050 году.

Одним из наиболее реалистичных способов полюбоваться Римом относительно без толп является посещение в межсезонье. Впрочем, по личному опыту УНИАН.Туризм, даже вечером в ноябре к знаменитому фонтану Треви невозможно было подойти из-за огромных толп – до того как подход к нему стал платным.

