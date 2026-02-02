Беременная победительница 'Холостяка' в слезах объявила о срыве росписи (фото)

Блогерша очень хотела расписаться именно сегодня.

Украинская блогерша Инна Белень, известная благодаря победе в 13 сезоне реалити-шоу "Холостяк", пожаловалась на срыв свадьбы со своим избранником.

В понедельник, 2 февраля, девушка вышла на связь с подписчиками в слезах. Инна рассказала в своем Instagram-аккаунте, что хотела стать женой именно сегодня, поскольку ей очень нравится дата 02.02.2026. Планы пары разрушил тот факт, что ранее Белень уже была замужем и оформила брак в другой стране:

"И я такая честная, [принесла] целую папку доверенных документов с переводами и печатями. А вот если бы я при**здела и никому ничего не показала, нас бы расписали".

По словам девушки, по понедельникам органы регистрации не работают, однако ее избранник "договорился" и они отправились в долгое путешествие. На месте сотрудница учреждения ответила им, что из-за того, что предыдущий брак оформлен не в Украине, ей нужна база данных, доступа к которой у нее нет. Кроме того, в выходной "это нигде не пройдет".

Видео дня

Паре посоветовали попробовать расписаться в городе Карловка, однако в местном ЗАГСе им ответили, что сегодня выдают только справки о смерти. Белень напомнила, что до этого они с избранником получили два отказа из-за отсутствия апостиля. В конце концов семья вернулась в Харьков, а сама блогерша пришла к выводу, что ей уже все равно, в какой день будет роспись, ведь реакция любимого на ее "астрологические выкрутасы" показала, что рядом с ней тот самый человек.

Напомним, в конце 2025 года Инна Белень объявила, что они с бойфрендом ждут рождения ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: