Файлы Эпштейна могут стать настоящим приговором для западных элит, подводя жирную черту под их претензиями на роль "моральных авторитетов" в мире. "Элиты на биохакинге" и "плебс на фастфуде" - это модель, которая еще могла как-то существовать. Но "элиты на биохакинге", насилующие и убивающие детей "плебса на фастфуде" - это уже выше общественного болевого порога.

Речь идет именно о политической элите: топ-политиках, бизнесменах, членах королевских семей.

Со времен Жиля де Ре, маршала Жанны д'Арк, известного алхимика и "любителя" ванн, наполненных детской кровью, это, наверное, первый случай, когда коллективный архетип Синей бороды так сильно проявил себя.

Говорят, человек, увидев, как делают колбасу, навсегда испытывает отвращение к этому продукту. Файлы Эпштейна могут вызвать стойкое отвращение к глобальным политическим элитам в целом.

Это ужасная "сага" западного мира, в которой извращения тесно переплетаются с ужасной коррупцией.

К примеру, ВВС пишет: "В июле 2010 года, похоже, обсуждались деловые махинации. Эпштейн написал Эндрю, что он целый день без перерыва на встречах, а мои друзья просто купаются в деньгах и не знают, чем заняться. Давай приступим к делу".

Эпштейн вспоминает знакомого, у которого "20 миллиардов долларов, и он стремится к сделкам", а Эндрю... отвечает Эпштейну: "Даже обсуждаем возможные покупки в правительстве - каждая может потянуть на сумму до 3 миллиардов фунтов (4,1 млрд долларов)"...

И эти люди учили нас бороться с коррупцией и формировать систему госзакупок!

Понятно, что не только у западных элит "рыльце в пушке". Но только западные элиты претендовали в мире на моральный авторитет, который оказался лишь пустым морализаторством. Поэтому в практической плоскости этот кейс станет точкой отсчета аварии "морального авторитаризма Запада". Того самого "морального авторитаризма", который был одним из столпов мирового доминирования Западного мегакластера.

Например, можно было вводить санкции против режима Каримова в Узбекистане, формально (с точки зрения глобального морализаторства) - за применение детского труда при сборе хлопка, а на самом деле - имея прикладной геополитический характер...

Теперь эта основа глобального доминирования "выбита".

Остается стул на трех ножках: технологии, резервные валюты (глобальный неэквивалентный обмен), военный потенциал. Четвертой "ножки" уже нет. Пелена спала и тезис Шпенглера о "упадке Европы" приобрел новую "ощутимость". На этот раз, с "вирусом Эпштейна".

Зачем нам знать подробности этой "дьявольской кухни"? Понять хищника означает не стать его жертвой и в глобальном масштабе, и на индивидуальном уровне одновременно.

Избавиться от наивности, чтобы не стать жертвой насилия. Не очаровываться, чтобы не разочаровываться.