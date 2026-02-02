В экопарке под Киевом обитает более сотни оленей – можно ли к ним приблизиться (фоторепортаж)

Идея создания парка "На рогах" родилась в 2023 году, после деоккупации Киевской области.

В селе Мусийки Киевской области расположен экопарк "На рогах", где сейчас обитает более сотни оленей. Как они здесь оказались и могут ли туда попасть все желающие, узнавал фотокорреспондент УНИАН.

Немного фактов о парке

Общая площадь парка – 40 гектаров, но в этом году парк расширится еще на 40 гектаров. Общая площадь охотничьего хозяйства – 10 тысяч гектаров.

Владельцем экопарка является 50-летний столичный адвокат Сергей Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

Идея создания парка родилась у него в 2023 году, после деоккупации Киевской области. Наличие оленей на украинском Полесье – давняя мечта Боярчукова, который задолго до вторжения создавал все условия, чтобы олени были именно здесь, в Иванковском районе Киевской области. В том числе – по его инициативе здесь покупали и выпускали оленей в живую природу. До вторжения РФ в 2022 году удалось сформировать две стабильные популяции, которые прижились в этом лесу.

Во время оккупации россияне расстреляли 25 самок оленей, которые находились в живой природе, а на территории самого предприятия похитили сельскохозяйственную технику и оборудование.

По состоянию на январь 2026 года на территории парка находятся 106 оленей. Все они занесены в базу, где фиксируется их дата рождения, показатели, вакцинация, для самцов – ежегодно фиксируется длина рогов.

Основная цель парка "На рогах" – воспроизводство популяции оленей в Украине, а также развитие региона после деоккупации. В том числе – создание рабочих мест и привлечение местных жителей к работе на предприятии.

На ферме есть семь вольеров для оленей, которые соединены технологическим коридором, а сердце фермы – ветеринарный блок. В природе олени путем сражений рогами решают, какой самец оплодотворяет самок. На ферме оленевод Анастасия Матвиенко путем анализа параметров и ДНК принимает решение, какой самец будет покрывать тот или иной гарем самок. В течение одного месяца стадо самок – 20-30 голов – живет с самцом на одной территории. После рождения потомства становится понятно, кто является его биологическим отцом. Мать вычисляют путем наблюдений, а также обязательного проведения ДНК-теста.

Специально для фермы разработали программу DeerLink, которая фиксирует всю историю животного. Ее цель – собрать всех известных оленей в Украине в одну систему, чтобы у каждого из них была своя родословная.

Нынешний король фермы – олень Мирко, с большими рогами и авторитетом. Однако на место лидера претендует уже другой олень. В популяции есть четкая иерархия.

Как отмечают работники парка, олени, которые сейчас ходят по украинским и белорусским лесам – это результаты советских экспериментов. Тогда сюда завезли сибирского марала, которого скрещивали с благородным оленем. В результате получилось нечто странное – ни марал, ни олень благородный. Вместо этого в парке ставят для себя задачу создать популяцию элитных, благородных оленей.

В будущем планируется создать стабильные популяции суммарно на 300+ оленей, что позволит не только разводить оленей, но и продавать и отпускать в живую природу. Сейчас недалеко от фермы фиксируется около 300 оленей, которые проживают в природе.

Также на ферме есть гуанако, козы, быки, лошади, кинологические собаки, а также птицы, но основной акцент делается именно на оленях.

Модно ли попасть на экскурсию в парк

Парк не делает акцент на экскурсиях, но предлагает программу усыновления оленей. Начинается все с "охоты на оленят" – ориентировочно в конце мая на ферму приезжают люди, которые помогают находить новорожденных оленей. Они заходят в вольер в шеренгу и разгребают траву, где может быть новорожденный олененок. Первые 3-4 дня малыш может не двигаться и просто ждать маму. Тот, кто найдет оленя, сможет дать ему имя, которое работники парка запишут в родовую книгу.

Также действует программа усыновления, которая позволяет "родителям" животного приезжать к нему и кормить его, однако оно все равно будет оставаться на ферме, где о нем будут заботиться профессионалы. Самка стоит 1000 долларов, самец – вдвое больше. Если это самец, то каждый год ферма присылает усыновителю рога, которые он сбрасывает. Сейчас уже усыновлены 10 оленей.

Впрочем, и на экскурсию на ферму попасть можно, но только по предварительной записи.

Напомним, также оленей, но, разумеется, в гораздо меньшем количестве, можно увидеть на территории бывшей резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом.

