Россияне продвигаются в Донецкой области: в DeepState рассказали, возле каких населенных пунктов

Оккупанты добились успехов возле Торецка и Ступочек.

Российские оккупанты в Донецкой области продвинулись вблизи двух населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что враг имеет незначительные успехи возле города Торецк Бахмутского района Донецкой области, а также вблизи села Ступочки Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области.

"Враг продвинулся вблизи Ступочек и Торецка", - сообщает DeepState.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, украинский военный с позывным "Алекс" отметил, что на Константиновском и Северском направлениях армия РФ резко активизировала наступление на Краматорском участке, который расположен между ними.

По его словам, российские оккупанты начали атаку вдоль трассы на Бахмут, в районе сел Миньковка и Приволье.

Он сказал, что пока ничего нового - исключительно пехотные штурмы и продвижение мелкими группами, однако не удивлюсь, если резко появятся колонны бронетехники, которые будут пытаться прорываться вдоль трассы; тем более именно здесь расстояние до Краматорска и Славянска является самым коротким - около 16 км.

Возле Покровска дроны спасли украинских военных от плена. Во время штурма наблюдательного пункта четырех украинских военных захватила диверсионно-разведывательная группа россиян. Однако оккупантов, сопровождавших наших воинов, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность.

