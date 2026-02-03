РФ нанесла беспрецедентный удар по энергетике Харькова: Терехов рассказал о последствиях

В части домов сливают воду из труб.

Россияне в ночь на 3 февраля атаковали Харьков баллистикой и дронами, под ударом оказалась критическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку беспрецедентной.

Так, он отметил, что удары идут целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

В связи с этим Терехов предупредил, что в части домов придется слить воду из труб.

"Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят", - пояснил он.

Терехов добавил, что в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости, при необходимости будут развертывать новые.

Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.

Кроме того, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два человека.

27-летний и 58-летний мужчины в настоящее время получают помощь медиков.

Украинская энергетика - новости

31 января в разных городах произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии, из-за чего временно остановился электротранспорт. В Киеве и Харькове временно не работало метро, а в других городах не курсировали троллейбусы и пригородные электропоезда.

По словам президента Владимира Зеленского, причиной аварии в энергосистеме, скорее всего, стала погода, а именно - обледенелые линии электропередач.

1 февраля завершилось энергетическое перемирие. Уже на следующий день враг нанес первый массированный удар по энергетике.

