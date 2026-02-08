Временные графики стали возможны, несмотря на колоссальный дефицит электричества, подчеркнули в ДТЭК.

Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом утром 8 февраля сообщили в ДТЭК.

"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице", - говорится в сообщении.

Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в городском приложении "Киев Цифровой".

Ранее в ДТЭК объясняли, что временные графики не привязаны к очередям: фактически каждый дом имеет свое время с электричеством.

"Если по одному адресу отображено два графика, это означает, что дом подключен к двум разным линиям электроснабжения, поэтому в разных квартирах свет может появляться в разное время", - отмечали энергетики.

Что известно о ситуации со светом в Киеве

Как сообщал ранее УНИАН, из-за вражеской атаки 7 февраля в Киеве и других областях ввели экстренные отключения света, графики перестали действовать. Аварийные отключения пообещали отменить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Впоследствии в Министерстве энергетики объяснили, что из-за сложности ситуации в Киеве свет будут давать по 1,5-2 часа в сутки. По словам энергетиков, в результате повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС, потеря мощности в результате атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть.

