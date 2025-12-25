ДТЭК обновил графики отключений: где на Рождество света стало меньше

Согласно обновленным графикам части жителей Днепропетровской области и Киева сократили продолжительность отключений света

Компания ДТЭК обновила график отключений света на 25 декабря для Днепропетровской области и Киева, уменьшив количество часов со светом для некоторых жителей.

Согласно обновленному графику, 25 декабря двум очередям в Днепропетровской области добавили по 3,5 часа без света. Еще две подочереди получили дополнительный "темный час". В то же время в одной из подочередей в Днепропетровской области на Рождество теперь будет без света на 3,5 часа больше.

Обновили графики отключений на Рождество и в Киеве. Согласно информации приложения Киев Цифровой, в подочереди 4.2. 25 декабря сократили продолжительность одного из отключений с 7 до 4 часов. Если предварительно отключение планировалось с 13:00 до 20:00, то теперь света не будет с 16:00 до 20:00.

Зато, согласно информации приложения "Киев Цифровой" подочереди 2.2 добавили дополнительные три "темных" часа и, вместо запланированного включения в 13:30, свет должны включить только в 16:30.

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 24 декабря российская армия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти областей. Утром фиксировались новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Из-за последствий российской атаки Харьков временно перешел на режим "энергоострова", чтобы уменьшить негативные последствия для энергосистемы.

На Рождество Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света четыре области Украины.

