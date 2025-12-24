Харьков переходит на режим 'энергоострова' из-за российских ударов: что известно

Новая атака россиян привела к существенному падению напряжения в Харькове, что сказалось на теплоснабжении и работе транспорта. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим "энергоострова" означает введение временного изолированного состояния работы энергетической системы, когда ее отсоединяют от общих сетей. При этом она продолжает функционировать. Такой шаг позволяет снизить риск коллапса системы и в целом обеспечивает ее функционирование во время кризиса.
Сообщается, что из-за атаки на энергосистему была затруднена работа электротранспорта в районах Рогань, ХТЗ, Новая Бавария и Холодная Гора. Сейчас специалисты пытаются стабилизировать ситуацию.
По состоянию на вторую половину дня было восстановлено движение метрополитеном. Также стало известно о введении графиков аварийных отключений от "Харьковоблэнерго".
Атака россиян на Украину 24 декабря - главные новости
В ночь на 24 декабря армия России в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, частично оставив без электричества потребителей пяти областей. По состоянию на утро фиксировались новые обесточивания на территории Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
Сообщалось, что Кремль второй раз за два дня атаковал производственные объекты "Укрнафты". В результате ударов работа оборудования была остановлена. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, за два дня россияне направили на объекты "Укрнафты" почти 100 дронов типа "Шахед".