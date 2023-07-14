Перевод энергоблока №4 ЗАЭС в состояние "горячего останова" станет очередным грубым нарушением российскими оккупантами принципов безопасности использования ядерной энергии.

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) предупреждает, что намерение оккупантов перевести энергоблок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячего останова" создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГИЯРУ, такие риски вызваны длительным простоем оборудования энергоблока №4, отсутствием надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, важного для безопасности, недостаточным количеством квалифицированного персонала на ЗАЭС.

"В условиях потери надежного источника водоснабжения для Запорожской АЭС - Каховского водохранилища - вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС, содержание всех реакторов ЗАЭС в состоянии "холодного останова" является оптимальным режимом для снижения рисков по ядерной безопасности, вероятности повреждений оборудования и рационального использования доступных в настоящее время водных ресурсов", - говорится в сообщении.

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В инспекции подчеркивают, что перевод энергоблока №4 ЗАЭС в состояние "горячий останов" станет очередным грубым нарушением российскими оккупантами и фейковой эксплуатирующей организацией принципов безопасности и законодательства в сфере использования ядерной энергии.

Что происходит в ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляют, что на ЗАЭС планируют перевод 4-го реакторного блока с холодного останова в горячий.

До этого оккупанты отказались выполнять рекомендации Украинского ядерного регулятора по выводу последнего из шести энергоблоков в состояние холодного останова, что было бы более безопасным.

Если оккупанты запустят в горячий режим еще один блок, тогда два из шести энергоблока станции будут работать в более опасном режиме.

По состоянию на 14 июля 2023 года на ЗАЭС находились около 500 оккупантов. Российские захватчики используют площадку оккупированной станции для хранения боеприпасов и обстрелов.

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