Еврокомиссия активизировала свои усилия и работает с партнерами для предоставления чрезвычайной поддержки Украине для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщила, что через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации ЕК сейчас готовит скорейшую доставку в Украину.
В частности, из крупных пожертвований государств-членов и непосредственно из резерва комиссии выделили:
- 200 трансформаторов среднего размера и большой автотрансформатор из Литвы;
- автотрансформатор среднего размера из Латвии;
- 40 тяжелых генераторов из резерва rescEU, расположенных в Румынии.
Отмечается, что трансформаторы крайне необходимы, ведь ударяя ракетами по электроподстанциям Россия уничтожает именно их. В то же время каждый из тяжелых генераторов сможет обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.
Европейская комиссия также работает над созданием нового энергетического хаба в Польше, который позволит принимать пожертвования от третьих лиц и помогать в их скоординированной доставке в Украину, в частности, с партнерами из "Группы семи".
"Мы также обратились подходящих компаний в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", - подытожила фон дер Ляєн.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку.
Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тыс. потребителей.