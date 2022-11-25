Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Еврокомиссия активизировала свои усилия и работает с партнерами для предоставления чрезвычайной поддержки Украине для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщила, что через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации ЕК сейчас готовит скорейшую доставку в Украину.

В частности, из крупных пожертвований государств-членов и непосредственно из резерва комиссии выделили:

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200 трансформаторов среднего размера и большой автотрансформатор из Литвы;

автотрансформатор среднего размера из Латвии;

40 тяжелых генераторов из резерва rescEU, расположенных в Румынии.

Отмечается, что трансформаторы крайне необходимы, ведь ударяя ракетами по электроподстанциям Россия уничтожает именно их. В то же время каждый из тяжелых генераторов сможет обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Европейская комиссия также работает над созданием нового энергетического хаба в Польше, который позволит принимать пожертвования от третьих лиц и помогать в их скоординированной доставке в Украину, в частности, с партнерами из "Группы семи".

"Мы также обратились подходящих компаний в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", - подытожила фон дер Ляєн.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку.

Во многих регионах произошли аварийные отключение электроэнергии также они остались без тепло - и водоснабжение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тыс. потребителей.

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