Украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тысяч потребителей.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что 23 ноября состоялся уже седьмой массированный удар врага по энергетической инфраструктуре. По состоянию на сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не была обстреляна врагом, а крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская – остается оккупированной.
"Несмотря на это, на сегодня наша энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. Наши производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей в потреблении. Запитана почти вся критическая инфраструктура в стране – водоканалы, системы водоотвода, теплокоммунэнерго, котельные, больницы, газораспределительная инфраструктура, шахты. Вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы, к сожалению, сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тысяч потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы", - сказал он.
По его словам, наихудшей является ситуация в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях, где заживлению потребителей мешают погодные условия. А в Харьковской и Херсонской областях причиной являются обстрелы россиян, из-за которых повреждена инфраструктура.
В целом, по словам главы правительства, сейчас в энергосистеме есть дефицит, поэтому продолжаются плановые и аварийные отключения.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.
Кроме того, на трех АЭС из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих станций были отключены. Сейчас АЭС постепенно восстанавливают свои мощности.
Сразу после атаки во многих регионах начались аварийные отключения электроэнергии, которые продолжаются до сих пор.