Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян.

Из-за российских обстрелов в среду, 23 ноября, поставки воды приостановлены во всем Киеве. Жителей города просят по возможности запастись водой.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

"Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в столице", - говорится в сообщении.

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Ракетная атака на Киев 23 ноября 2022 года

В Киеве и ряде областей Украины днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога. После 14 часов в украинской столице прогремела серия громких взрывов, в некоторых районах в домах вылетели окна.

Позже появилась информация о "прилете" российской ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы.

В КМВА по состоянию на 15:20 сообщили, что три человека погибли и шесть пострадали в результате попадания в двухэтажное здание в Киеве.

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