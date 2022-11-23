Из-за российских обстрелов в среду, 23 ноября, поставки воды приостановлены во всем Киеве. Жителей города просят по возможности запастись водой.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.
"Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в столице", - говорится в сообщении.
Ракетная атака на Киев 23 ноября 2022 года
В Киеве и ряде областей Украины днем 23 ноября была объявлена воздушная тревога. После 14 часов в украинской столице прогремела серия громких взрывов, в некоторых районах в домах вылетели окна.
Позже появилась информация о "прилете" российской ракеты в один из инфраструктурных объектов столицы.
В КМВА по состоянию на 15:20 сообщили, что три человека погибли и шесть пострадали в результате попадания в двухэтажное здание в Киеве.