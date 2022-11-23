Все города, поселки и регионы Европы призывают присоединиться к кампании.

В рамках инициированной главой Европарламента Робертой Мецолой и мером Флоренции, президентом Eurocities Дарио Нарделлой программы "Генераторы надежды" крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы.

Как пишет CNN, программа направлена на обеспечение энергией основных объектов страны ( больницы, школы, станции водоснабжения, центры помощи, приюты и так далее).

"Европейский парламент и ЕС замечательно продемонстрировали солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Теперь им нужна практическая поддержка, чтобы пережить зиму. Я призываю все города, поселки и регионы по всей Европе присоединиться к кампании "Генераторы надежды", – заявила Мецола на пресс-конференции 23 ноября.

Видео дня

К программе подключилась организация Eurocities, объединяющей более 200 крупных европейских городов,

Нарделла подчеркнул, что пожертвовав генераторы и трансформаторы, европейские города помогут гарантировать, что украинские города смогут справляться с повседневными задачами наилучшим образом.

Он призвал действовать как можно быстрее, поскольку "наступила зима, электричества и газа нет, нельзя терять время".

Ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 23 ноября

Днем 23 ноября Россия в очередной раз совершила массированную ракетную атаку по Украине. В "Укрэнерго" предупреждали, что были попадания по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего во всех регионах происходят аварийные отключения.

Как сообщили в Нацполиции, в течение дня зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины.

В частности, из-за ракетной атаки России некоторые районы Киева были частично обесточены, вся столица осталась без тепло- и водоснабжения. Был обесточен Львов, восстанавливают электроснабжение Волыни.

Вас также могут заинтересовать новости: