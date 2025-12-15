Отмечается, что подходы к заводу "Арктик СПГ-2" начинают замерзать.

Танкер "теневого флота" Российской Федерации, перевозящий сжиженный газ, отказался от загрузки топлива с экспортного завода в Арктике, на который США наложили санкции. Вероятно, причиной отказа стало образования льда - еще одна проблема для Москвы.

Издание Bloomberg пишет, что танкер "Буран", который в 2024 году попал под санкции со стороны США, в конце ноября направился к подсанкционному экспортному заводу "Арктик СПГ-2". Данные по судам показывают, что судно кружило вблизи Обского залива, а в выходные вернулось в Мурманск.

По данным журналистов, с июня завод экспортировал более 1 миллиона тонн СПГ, но нынешняя ситуация свидетельствует о том, что завод будет вынужден сократить поставки до следующего лета. По мере утолщения льда в зимние месяцы, проход к заводу на полуострове Гыдан на севере России и обратно становится все более сложным.

"Буран" - так называемое судно ледового класса Arc4, что означает, что оно может пересекать воды, когда лед более тонкий. В российском "теневом флоте" есть только один танкер класса Arc7 - Christophe De Margerie, который может плавать в замерзшем море весь год.

На данный момент "Арктик СПГ-2" имеет две действующие производственные линии с потенциальной совокупной годовой мощностью около 13,2 миллиона тонн. До сих пор все поставки с завода в этом году направлялись на плавучие хранилища в России или на южный китайский импортный терминал в Бэйхае.

Российский завод "Арктик СПГ 2" начал поставки запрещенного топлива в Китай в конце августа, что совпало с визитом Владимира Путина в Пекин.

6 сентября стало известно, что уже второй танкер с российским сжиженным газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной, а по состоянию на конец сентября Китай получил 7 кораблей с запрещенным газом.

