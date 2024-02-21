Ранее Украина заявляла, что намерена закупить этот боевой самолет в будущем.

Разработанный Turkish Aerospace Industries боевой самолет KAAN совершил первый полет утром 21 февраля. Об этом сообщает Defence Turk.

Истребителем руководил летчик-испытатель Барбарош Демирбаш. Полет прошел удачно, на сегодня начали строительство еще двух тестовых образцов KAAN. Один из них должен быть готов в середине этого года, ввести KAAN в эксплуатацию хотят в 2028-м.

Первый полет стал наиболее важным этапом в многолетней программе турецкого истребителя пятого поколения. Напомним, в прошлом году KAAN прошел комплексные наземные испытания, в частности протестировали его двигатели, и рулежные системы.

Главной особенностью самолета является его малая радиолокационная заметность. По словам генерального директора TAI Темела Котила, корпорация разработала специальное радиопоглощающее покрытие. Сейчас оно на этапе испытаний: в первом полете покрытия задействовано не было.

Предполагается, что KAAN сможет развивать скорость 1,8 М. Он будет способен применять ракеты класса "воздух-воздух", ракеты класса "воздух-поверхность" и авиабомбы различного калибра. Будет создана как одноместная серийная модификация, так и версия с двумя пилотами.

Украина планирует закупить KAAN - что известно

В феврале чрезвычайный иполномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина хочет закупить новый турецкий истребитель: "Мы не только купим, но и будем использовать. Мы знаем, где его использовать".

Действительно, Украина и Турция тесно сотрудничают в оборонной сфере. Например, в прошлом году началось строительство украинского завода по изготовлению беспилотников Bayraktar.

В то же время, на пути планов по закупке KAAN может стать высокая цена авиационного комплекса. По оценкам экспертов стоимость одной машины может превышать 100 млн долл.

Это даже больше, чем стоит знаменитый американский истребитель пятого поколения F-35, цена которого в наиболее бюджетной версии F-35A до недавнего времени составляла около 80 млн долл.

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