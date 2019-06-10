Defense News: Турцию могут исключить из программы F-35 в 2020 году

Если Анкара не передумает купить российские С-400, турецкие компании больше не будут участвовать в построении истребителей.

Пентагон готовится передать промышленное участие Турции в проекте F-35 другим странам, если Анкара не откажется от плана приобрести российские системы ПВО С-400. В начале 2020 года турецкие крупные оборонные компании, такие как Turkish Aerospace Industries, Roketsan и Tusas Engine Industries, не будут поставлять детали для американского самолета.

Об этом пишет Defense News, добавляя, что этот шаг - лишь один из многих в попытках Департамента обороны США лишить Турцию доступа к программе F-35. Об этом свидетельствует письмо действующего министра обороны США Патрика Шенагана. Он отметил, что турецкие пилоты больше не будут проходить обучение по пользованию F-35 на авиабазе "Люк" в Аризоне. Также турецкие механики не будут учиться обслуживать истребитель на авиабазе "Эглин" во Флориде.

"Если Турция купит С-400, о чем мы говорили во время телефонного разговора 28 мая 2019 года, наши страны будут вынуждены разработать план прекращения турецкого участия в программе F-35", - написал Шенаган в своем письме, адресованном министру обороны Турции Хулуси Акару.

"Хоть мы и стремимся сохранить наши ценные отношения, Турция не получит F-35, если она отдаст предпочтение поставкам С-400", - подчеркнул он.

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В то же время, заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд отметила, что Турция сможет сохранить участие в программе F-35, если откажется от российских ракет.

Турецкие компании отвечают за производство 937 деталей для американского истребителя. 400 из них разработаны исключительно турецкими подрядчиками. В случае покупки российских ракет действующие контракты, по словам Лорд, будут постепенно сокращены до начала 2020 года.