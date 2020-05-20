Депутаты могут разрешить исполнителям вскрывать замки и отключать неплательщиков коммуналки

Рада одобрила внедрение публичных договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть возможность доступа к жилью без получения согласия его владельца для ограничения предоставления коммунальной услуги.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает внедрение публичных договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

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За принятие законопроекта №2458 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» в первом чтении проголосовали 239 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, докладывая по законопроекту, что разработка этого законопроекта обусловлена необходимостью усовершенствования норм действующего законодательства, которое регулирует процесс предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг, их оплату, формирование цен и тарифов.

«Законопроектом предусмотрено внедрение публичных договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, что значительно упрощает заключение таких договоров как для исполнителей, так и для потребителей. Это позволяет избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с заключением договоров в письменной форме. Хотя по желанию потребителя договор может быть заключен в письменной форме», - сказал он.

Герус отметил, что законопроект является социально значимым, так как касается каждого потребителя в стране и направлен на защиту прав потребителей.

«Он урегулирует деятельность исполнителей коммунальных услуг, управителей многоквартирных домов», - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает одномоментный переход на новые договоры о предоставлении коммунальных услуг.

«Услуг по поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами (касается потребителей коммунальных услуг в частном секторе и потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах, которые не приняли решение о выборе модели организации договорных отношений), что позволит избежать хаоса в процессе предоставления и оплаты коммунальных услуг», - говорится в документе.

Также предусматривается введение обязательного информирования исполнителями коммунальных услуг потребителей, с которыми будут заключены публичные договоры о предоставлении услуг, в части требований к качеству этих услуг и другой необходимой информации по каждому дому отдельно с помощью официального сайта органа местного самоуправления или на сайте поставщика услуги.

Кроме того, предоставляется право совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения об избрании модели договорных отношений в доме.

Среди прочего, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 4 ст. 29 закона “О жилищно-коммунальных услугах”, предусмотрев возможность доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца (пользователя) (несанкционированный доступ) для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги.

Также устанавливается, что “несанкционированный доступ к жилью, иного объекта недвижимого имущества для ограничения (прекращения) предоставление коммунальной услуги происходит без получения согласия его владельца (пользователя), если такой собственник (пользователь) отказывается допустить в принадлежащее ему жилье (другой объект недвижимого имущества) представителя исполнителя”.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года – до 65,9 млрд грн.

Согласно сообщению, по состоянию на конец марта задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,3 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 22,3 млрд грн, за управление многоквартирными домами – 4,7 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,7 млрд грн.