Длительные отключения электроэнергии привели к ухудшению деловых и потребительских настроений и ослаблению экономической активности.

В течение второго квартала 2024 года риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры реализовался. Это дало основания Нацбанку ухудшить оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте, говорится в инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что целенаправленные обстрелы Россией украинской энергетической инфраструктуры, которые продолжались в течение 2024 года – как генерации, так и передающих мощностей – обусловили существенное увеличение потерь в энергосистеме и, соответственно, более длительное время отключений электроэнергии. Прежде всего пострадала маневровая генерация, то есть ТЭС и ГЭС. Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во II квартале, а в начале III квартала углубился из-за жаркой погоды и дальнейших разрушений.

"В то же время восстановление утраченных мощностей и/или построение новых требует значительного времени и объемов финансирования. В результате предположения о дефиците электроэнергии существенно ухудшены на 2024-2026 годы: более 7% в 2024 году (предыдущая оценка – 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка – 4%) и около 5% в 2026 году (не ожидалось дефицита)", – говорится в документе.

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Регулятор также отмечает, что длительные отключения электроэнергии во II квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений и ослаблению экономической активности в ряде секторов, прежде всего энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания (отдельные направления пищевой промышленности, животноводства, тяжелой промышленности).

"В то же время в целом бизнес и население лучше приспособлены к дефициту электроэнергии, чем в 2022-2023 годах. Кроме того, часть потребностей в э/э была покрыта наращиванием ее импорта. Вместе с другими факторами это позволило сохранить положительную динамику функционирования ряда секторов во II квартале 2024 года, в частности, металлургии и транспорта", – отметили в НБУ.

Во втором полугодии экономическая активность в дальнейшем будет замедляться прежде всего из-за высоких дефицитов электроэнергии. Кроме того, большие дефициты электроэнергии, чем ранее ожидалось, будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте.

Ситуация в энергетике

Энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета и в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в конце июля.

Советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко прогнозировал, что в следующие три месяца, если не будет влияния внешнего фактора, в Украине не будет отключаться свет вообще или будут минимальные по срокам отключения.

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