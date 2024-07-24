Отмечается, что в краткосрочной перспективе, предстоящей зимой, дополнительные 0,5 ГВт импортных мощностей для Украины вполне реальны.

Электричество для Украины жизненно необходимо, особенно в условиях войны. Российская Федерация уничтожила большую часть объектов генерации и передачи.

Издание Euractiv пишет, что для предотвращения худших сценариев Украине необходимо решить четыре задачи - противовоздушная оборона, ремонт генерации и децентрализованные новые мощности, передающие сети для импорта, а также энергоэффективность и управление спросом.

Импорт электроэнергии из ЕС - еще один источник поддержки. Объединение энергосистем со странами-членами ЕС позволило импортировать в общей сложности 1,7 ГВт.

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Зимний пик нагрузки в Украине ожидается в диапазоне между 18 и 19 ГВт, в зависимости от температуры. По оценкам экспертам, дефицит электроэнергии зимой 2024/25 года в Украине может составить 5,8 ГВт, что почти равно мощности Запорожской АЭС. Даже при всех усилиях по ремонту и строительству новых объектов, этот огромный дефицит не покроют.

Существует шесть вариантов развития энергосистемы:

реконструкция и модернизация подстанций в приграничных регионах;

расширение межсистемных связей между Польшей и Украиной путем модернизации линии 400 кВ Жешув-Хемльницкий и перепрофилирования существующей линии 220 кВ Замостье-Добротвир;

ускорение строительства и ввода в эксплуатацию запланированных проектов по передаче электроэнергии между Украиной и странами-членами ЕС;

использование динамического рейтинга линий и силовой электроники, для оптимизации работы сетей;

использование сетей 110 кВ в качестве дополнительного импорта электроэнергии или подключения новых мощностей за пределами Украины;

работа с поставщиками электрооборудования и запчастей, необходимых для ремонта, модернизации и строительства новых сетей.

В краткосрочной перспективе, предстоящей зимой, дополнительные 0,5 ГВт импортных мощностей для Украины вполне реальны. Для следующей зимы 2025/26 года, при таком же подходе можно добавить еще 1,4 ГВт. Достижение в общей сложности 3,6 ГВт мощности, передаваемой из стран-членов ЕС в Украину, является реалистичной целью.

Кризис украинской энергетики

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявлял, что украинцам стоит быть готовым к тому, что зимой свет могут отключать по 12 часов в сутки.

В Минэнерго заявляли, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации электроэнергии до конца года.

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