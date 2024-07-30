Это при условии, что враг не нанесет новых ударов по энергосистеме.

В следующие три месяца, если не будет влияния внешнего фактора, в Украине не будет отключаться свет вообще или будут минимальные по срокам отключения.

Об этом сказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в эфире Киев24. По его словам, сейчас наступил период, когда электроэнергии в системе стало больше. Он отметил, что, в частности, сработало то, что снизилась температура воздуха и соответственно снизилось энергопотребление.

"И мы, будучи погодозависимыми, сегодня, благодаря погоде, находимся в относительном балансе", - сказал Бойко.

Видео дня

По его словам, если не будет "внешних воздействий", то Украина будет продолжать находиться в таком относительном балансе минимум три месяца.

"Это означает, что если ограничения какие-то и будут возникать, то они будут носить незначительный характер. Должны прожить так минимум следующие три месяца", - сказал Бойко.

Ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 17 июля "Энергоатом" подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. На объекте тогда проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

Также после планового ремонта 24 июля к энергосистеме был подключен один из атомных блоков.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что подключение двух атомных энергоблоков к украинской энергосистеме позволили украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом.

Он также отметил, что как на прошлой неделе, так и сейчас была существенно сокращена продолжительность ремонтной кампании с помощью героического труда энергетиков.

Вас также могут заинтересовать новости: