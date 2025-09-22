Аналитики отмечают, что на рынке остается избыток нефти, и черное золото имеет все шансы подешеветь.

Цены на нефть утром 22 сентября выросли на фоне очередных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и утверждения Еврокомиссией новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.

По данным портала Іnvesting, по состоянию на 10:28 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов, до 67,03 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 40 центов, до 62,8 доллара за баррель.

20 сентября стало известно о ряде ударов украинских беспилотников, которые повредили энергетическую инфраструктуру в глубине российской территории. По данным Генштаба ВСУ, дроны атаковали несколько насосных станций вдоль магистрального нефтепровода, по которому сырая нефть транспортируется в черноморский порт Новороссийск.

Кроме этого украинские "птички" в очередной раз атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, которые принадлежат компании "Роснефть". Основательница компании по анализу рынка компании Vanda Insights Вандана Хари отмечает, что инвесторы внимательно следят за украинскими атаками на российские нефтяные объекты и порты.

Поспособствовали росту цен на нефть и представленные Еврокомиссией новые антироссийские санкции. По словам руководительницы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения предлагается направить в частности против российских НПЗ. Впрочем Вандана Хари напоминает, что утверждение новых санкций требует времени, а "окончательный перечень ограничений может измениться".

Еще одним "бонусом" для продавцов "черного золота" стало усиление геополитической напряженности в Европе - после того, как три военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии 20 сентября. К тому же 21 сентября военно-воздушные силы Германии сообщили, что российский военный самолет вошел в нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем, отмечает Reuters.

Кроме того, после признания независимости Палестины Великобританией, Канадой и Австралией обострилась ситуация на Ближнем Востоке - ключевом нефтедобывающем регионе. Это обычно увеличивает премию к цене "черного золота".

Впрочем, несмотря на все эти факторы, аналитики отмечают, что на рынке остается избыток нефти и "черное золото" имеет все шансы подешеветь.

Цены на нефть и удары по НПЗ России

Цены на нефть утром 18 сентября снижались на фоне рекордной безработицы в США и избытка "черного золота" на рынке.

Украинские беспилотники регулярно устраивают горячие вечера и ночи на российских НПЗ и нефтяной инфраструктуре. В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ. На обоих объектах, по данным Генштаба ВСУ, зафиксированы взрывы и пожары.

