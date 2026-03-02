Война в Иране может вызвать крупнейший нефтяной шок за последние годы, - The Economist

Цены резко вырастут в краткосрочной перспективе и могут оставаться высокими неопределенное время.

Летом 2025 года в течение нескольких часов после атак по Ирану цена на нефть марки Brent подскочила на 7% до $74 за баррель - разумный скачок, но не огромный.

Издание The Economist рассуждает, что та кампания пощадила иранские энергетические объекты, американская операция была кратковременной, а иранский ответ - символичным.

Но на этот раз все по-другому, поскольку президент США Дональд Трамп, пообещал, что "интенсивные и точечные бомбардировки… будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения цели". И ответные действия Ирана гораздо серьезнее. За последние 24 часа он обрушил ракеты на Израиль, своих арабских соседей и американские базы в регионе.

"Ничто из этого не успокоит трейдеров. Насколько сильной будет паника и как долго она продлится, будет зависеть от трех факторов", - указало издание.

Первый, как отметили журналисты, это то, на что Иран нацелится в Персидском заливе. Первоначально его удары поражали только американские военные объекты. С тех пор они также достигли портов, аэропортов и другой гражданской инфраструктуры по всему региону.

Издание рассуждает, что столкнувшись с экзистенциальной угрозой, остатки иранского руководства могут рассматривать втягивание своих соседей по Персидскому заливу в кризис как один из немногих способов заставить США вернуться за стол переговоров.

Как сказал аналитик Карлос Беллорин, несколько нефтяных месторождений в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте находятся в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников. К тому же они огромны и их очень трудно защитить.

Однако, как пишет издание, удары по нефтяным месторождениям были бы безрассудными.

"Иранская атака на нефть Персидского залива спровоцировала бы ответные удары со стороны соседей, которые первоначально призвали к деэскалации", - указали журналисты.

Ситуация с Ормузским проливом

Второй неизвестный фактор - сможет ли иранская нефть попасть на рынок. Ормузский пролив никогда не был закрыт для морского судоходства, даже во время ирано-иракской войны в 1980-х годах. Его перекрытие вызвало бы недовольство Китая, который покупает почти всю иранскую нефть и получает 37% импорта сырой нефти морским путем через пролив.

Иран, похоже, намерен перекрыть пролив, хотя американские силы устранят любую блокаду в течение нескольких часов.

"Однако, пролив и так быстро становится непроходимым. Спутниковые помехи нарушают сигналы судов, повышая риск столкновений. Иран может установить мины, чтобы сделать навигацию еще более опасной", - написало издание.

Журналисты добавили, что страховые компании повышают тарифы или вообще полностью аннулируют полисы для судов, пытающихся пройти через этот пролив. Из-за этого как минимум 5 танкеров, которые должны были пройти через Ормузский пролив в начале марта для забора нефти в Саудовской Аравии, Омане, Катаре и ОАЭ, развернулись во второй половине дня 28 февраля.

"По обе стороны пролива образуются огромные скопления простаивающих танкеров, опасающихся пересечения зоны боевых действий. И без того высокие фрахтовые ставки могут еще больше вырасти", - написало издание.

Альтернативные пути

Указывается, что альтернативные маршруты имеют ограниченную эффективность. Саудовская Аравия может перенаправлять нефть по своему трубопроводу Восток-Запад; у ОАЭ есть более короткий трубопровод, обходящий пролив. Однако даже при полной загрузке, по оценкам аналиика Хорхе Леона, останется незадействованным около 8-10 млн баррелей в сутки. ОПЕК и ее союзники могут попытаться увеличить добычу больше, чем ожидалось; картель должен был встретиться 1 марта еще до начала боевых действий. Однако, если Саудовская Аравия и ОАЭ, обладающие наибольшими резервными мощностями, не смогут перенаправить свою нефть, остальные члены не смогут восполнить дефицит.

Что будет с ценами на энергоносители

Что произойдет с ценами в долгосрочной перспективе, зависит от третьего и самого большого неизвестного фактора - сможет ли Трамп достичь заявленной цели по осуществлению смены режима в Иране.

С уходом айятол и КСИР Иран перестанет быть источником региональной нестабильности. Страна даже сможет сможет рассчитывать на ослабление санкций. Сочетание роста иранского экспорта и снижения геополитических рисков может усилить переизбыток предложения и сделать нефть еще дешевле.

Журналисты рассуждают, что хотя Трамп исключил присутствие американских сухопутных войск в Иране, но ни одна страна никогда не была освобождена от тирании одной лишь воздушной силой, поэтому ситуация достаточно неопределенна, чтобы допустить такой благоприятный исход.

Что будет дальше в Иране

Альтернативный сценарий заключается в том, что у власти останутся сторонники режима. Тот, кто претендует на власть Хаменеи, может почувствовать себя вынужденным продемонстрировать силу, удерживая Ормузский пролив закрытым и сея хаос в Персидском заливе. В условиях борьбы за власть между конкурирующими фракциями КСИР Иран останется региональной угрозой. Добыча нефти может сократиться, и покупатели, такие как Китай, не будут уверены, кто в Иране контролирует поставки.

Ситуация в Иране

Как сообщал УНИАН, 28 февраля США нанесли удар по Ирану. Первые удары были нанесены по объектам, связанным с политическим и военным руководством страны. В частности, сообщалось об ударах по офису верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также объектов разведки и других силовых структур. В результате этих атак было ликвидировано все высшее руководство страны.

В США заявили, что целью спецоперации является усиление давления на Тегеран для достижения нового соглашения по иранской ядерной программе.

