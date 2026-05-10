Мировые запасы нефти стремительно сокращаются, цены могут взлететь еще выше, – Bloomberg

На фоне войны на Ближнем Востоке мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Из-за этого риск более экстремальных скачков цен и дефицита топлива становится все более реальным.

Резкое истощение запасов также означает, что рынок дольше будет оставаться уязвимым к будущим перебоям даже после окончания конфликта, сообщает Bloomberg. По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в день в период с 1 марта по 25 апреля. Почти 60% этого показателя приходится именно на нефть. Остальное – нефтепродукты.

Глобальные видимые запасы нефти уже приближаются к самому низкому уровню с 2018 года. Наиболее острые проблемы наблюдаются в нескольких странах Азии, которые зависят от импорта топлива. В частности, речь идет об Индонезии, Вьетнаме, Пакистане и Филиппинах. У трейдеров они вызывают наибольшее беспокойство – считается, что запасы этих стран могут достичь критического уровня уже через месяц.

Быстро иссякают европейские запасы авиационного топлива. Это происходит в преддверии сезона отпусков, и некоторые аналитики прогнозируют, что запасы могут достичь критического уровня уже в июне, говорится в материале.

Если поставки нефти через Ормузский пролив не возобновятся, уже к сентябрю мировые запасы нефти достигнут минимального объема, необходимого для нормального функционирования нефтепроводов, резервуаров и экспортных терминалов. Речь идет о так называемом операционном минимуме.

Даже в США внутренние запасы нефти и топлива сократили до уровня ниже исторических средних показателей в связи с стремительным ростом экспорта. В конце прошлой недели запасы дистиллятов в США были на самом низком уровне с 2005 года, а запасы бензина колебались в районе самых низких сезонных показателей с 2014 года.

Но даже если Ормузский пролив вновь откроется, добыча нефти в Персидском заливе и ее транспортировка вряд ли вернутся к нормальному уровню в ближайшее время.

Мировое потребление нефти уже резко упало, частично из-за перебоев с поставками, а частично из-за повышения цен. И для того, чтобы сбалансировать рынок на фоне стремительного сокращения запасов, цены должны подскочить до уровня, который значительно сдержит спрос, предупреждают аналитики.

"Значительная часть запасов и резервных мощностей уже исчерпана. Мы начнем наблюдать, как некоторые страны, зависимые от импорта, потенциально начнут сталкиваться с критическим дефицитом в июне-июле", – заявила в начале мая финансовый директор Chevron Corp. Эймар Боннер.

Правительства стран уже пообещали выделить рекордные 400 миллионов баррелей нефти из чрезвычайных резервов в рамках мероприятия, координируемого Международным энергетическим агентством.

В перспективе же резкое сокращение мировых запасов будет означать дополнительное давление на рынок после открытия Ормузского пролива. Причина заключается в том, что правительства и компании поспешат пополнить свои запасы.

Влияние войны в Иране на энергетику

На фоне войны США и Израиля против Ирана и последующей блокады Ормузского пролива мировые цены на нефть сильно подскочили. Эталонная марка Brent выросла в цене на 58% с начала войны.

Американский президент Дональд Трамп говорит, что ожидал, что из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть вырастут до 200-250 долларов за баррель. Но даже в случае роста до 200 долларов, это того стоило бы, убежден Трамп. Он также сказал, что готов провести военную кампанию в обмен на падение фондового рынка на 20–25 процентов.

