Песков заявил, что Путин против временных перемирий.

Вопрос гарантий того, что Украина не присоединится к НАТО в случае подписания мирного соглашения, является одним из краеугольных. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Вопрос о юридически обязывающем документе о невступлении Киева в НАТО - краеугольный камень переговоров. Этот вопрос подлежит особому обсуждению", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, США не информируют Россию о ходе обсуждений мирного плана в Берлине. Он добавил, что Москва ожидает получить сведения после завершения переговоров.

Также Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы "открыт к миру и серьезным решениям". По его словам, глава Кремля против временных перемирий.

Украина может отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Ранее Reuters писало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремлений Киева присоединиться к НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине 14 декабря, чтобы закончить войну с Россией.

В агентстве сообщили, что Зеленский предложил отказ от вступления Украины в НАТО в обмен на западные гарантии безопасности. Журналисты отметили, что такой шаг является значительным сдвигом для Украины, а также соответствует одной из "военных целей" РФ.

