Как отметили в МЭА, фактический объем "лишней" нефти может быть меньше прогнозируемого на бумаге.

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые за несколько месяцев снизило прогнозы по избытку нефти в мире в текущем и следующем годах. Этому способствовало увеличение спроса на "черное золото" и более медленный рост его добычи.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет МЭА

Эксперты ожидают, что в следующем году предложение нефти в мире превысит спрос на 3,815 млн баррелей в сутки, что на 231 тысячу баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Издание отмечает, что эксперты МЭА снизили прогноз на следующий год впервые с мая 2025 года, а на текущий - впервые с февраля. При этом журналисты констатируют, что ожидаемый объем "лишних" баррелей на следующий год остается рекордным со времен пандемии COVID-19.

"Прогнозируемый глобальный избыток нефти в четвертом квартале 2025 года сократился с момента опубликования отчета с ноября, поскольку непрерывный рост мировых поставок нефти внезапно остановился", - говорится в отчете агентства.

Эксперты объясняют, что объемы поставок нефти в мире сократились на 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с рекордными уровнями, которые были зафиксированы в сентябре. К тому же производство в подсанкционных странах ОПЕК+ - России и Венесуэле - сократилось, а другие члены картеля - Кувейт и Казахстан - имели неожиданные проблемы с поставками нефти на рынок.

В то же время агентство заявило, что фактические объемы "лишней" нефти могут быть меньше прогнозируемого на бумаге избытка, поскольку производители вносят коррективы. К тому же эксперты отмечают, что значительная часть ожидаемого избытка нефти приходится на производителей, которые находятся под санкциями: Иран, Россия и Венесуэла.

При этом эксперты МЭА несколько повысили прогнозы по росту мирового потребления нефти в 2025 году до 830 000 баррелей в день. Они ожидают, что мировой спрос на нефть в этом году составит в среднем рекордные 103,9 миллиона баррелей в день.

После публикации отчета МЭА, которое прогнозирует уменьшение профицита сырья на следующий год, цены на нефть пошли вниз. По данным портала Investing, по состоянию на 14:16 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent упала на 68 центов, до 61,53 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 65 центов, до 57,81 доллара за баррель

Всемирный банк прогнозирует, что цены на нефть в следующем году упадут до самого низкого уровня за 5 лет. Эксперты объясняют, что избыток нефти на мировом рынке значительно вырос в 2025 году и, как ожидается, в следующем году превысит максимальный показатель, зафиксированный в 2020-м.

Зато третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году спрос и предложение на нефть стабилизируются. Что касается цены, то ожидается, что "черное золото" не опустится значительно ниже 60 долларов за баррель.

