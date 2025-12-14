Украине прежде всего необходимы гарантии безопасности, отметил президент.

На сегодня Украина говорит не о честности, а о силе в рамках мирных переговоров по окончанию войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"К сожалению, это время требует уважения исключительно к силе. Потому что если говорить о честности и о ценностях, об уважении к международному праву, россияне должны были быть осуждены. И с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не хочет повторения войны после прекращения огня. А потому крайне важно, чтобы гарантии безопасности для Киева были юридически обязывающие.

"Не Будапештский меморандум, а юридическая обязывающая гарантия. В случае с США мы такие консультации и проводим. Когда они говорят, что у нас будет что-то зеркальное 5-й статье НАТО, то мы понимаем, как США в случае повторной агрессии России должны реагировать. И это еще раз подчеркивает, что для нас важно, чтобы было поддержано Конгрессом Соединенных Штатов Америки", - добавил Зеленский.

Также президент отметил важность встреч Украины, США и европейских стран в Берлине, которая состоится 14 декабря.

Сегодня эти встречи в Берлине, сегодня и завтра. Может ли это изменить ситуацию с безопасностью на земле? Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный план, рамочный, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит безусловно ситуацию с безопасностью на земле", - отметил президент.

Зеленский пока не получил реакции от США относительно последних правок мирного плана

Ранее президент также заявил, что пока не получил реакции от США относительно последних правок мирного договора от Украины. Он отметил, что есть много компромиссов в том или ином формате плана.

Но в то же время президент подчеркнул, что самое главное, чтобы план был справедливым для Украины, поскольку именно Россия начала войну.

