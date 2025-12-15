По словам американских чиновников, эти гарантии будут похожи на обязательства в рамках статьи 5 НАТО.

Соединенные Штаты Америки предложили Украине гарантии безопасности во время переговоров в Берлине. Вашингтон обещает защищать Украину от любых будущих атак со стороны России.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников. Штаты предложили поддержать европейские гарантии безопасности для Украины и заручиться поддержкой Сената для выполнения этой роли. При этом публично о таком обещании США еще не сообщали. Авторы материала отмечают, что российская сторона, вероятно, выступит против такого предложения.

Представители США, Украины и Европы заявили, что на крайних переговорах был достигнут прогресс. Однако есть еще одно препятствие для подписания мирного соглашения, связанное с вопросом территорий.

Существуют сомнения, согласится ли Москва на любое соглашение, которое заставит ее пойти на компромисс по территории, и не выступит ли она против именно тех гарантий безопасности для Украины, которые удовлетворят Киев.

Гарантии безопасности для Украины

По словам неназванных чиновников, потенциальные гарантии безопасности "будут включать мониторинг, проверку и устранение конфликтов, а также определять роль США в случае нарушения Россией мирного соглашения и возобновления нападения на Украину". Кроме того, они будут предусматривать предоставление Украине оружия для сдерживания российских войск. Деталей о роли США чиновники не раскрывали, однако повторили, что Вашингтон не будет отправлять наземные войска.

Еще в августе американский лидер Дональд Трамп говорил, что Штаты готовы задействовать свои воздушные силы для поддержки европейских войск в Украине. В Европе говорят, что Вашингтон также готов предоставить такие средства, как разведка и логистическая поддержка.

"Американские чиновники заявили, что гарантии, изложенные в проекте документа, составленном военными США, Европы и Украины, будут похожими на гарантии статьи 5 НАТО, касающейся коллективной обороны", – добавляют авторы материала.

Чиновники говорят, что Трамп "готов вынести пакет гарантий безопасности на голосование", однако предупредили, что предложение "не будет оставаться на столе переговоров вечно". По мнению журналистов, это является сигналом для Киева о необходимости быстро решить вопросы, которые мешают заключению соглашения.

Сторонники Трампа, в частности сенатор-республиканец Линдси Грэм, призывают Белый дом передать пакет гарантий безопасности для Украины на голосование в Сенате:

"Я думаю, что если вы получите соглашение о безопасности, которое Украина могла бы поддержать, которое предотвратило бы третье вторжение и которое было бы частью мирного соглашения, вы получите большое количество голосов в Сенате. Если Украина за это, Европа за это, я думаю, вы получите поддержку большинства демократов. А если Трамп за это, вы получите поддержку большинства республиканцев".

При этом Грэм акцентировал, что голосование не обязательно превратит гарантии безопасности в договор с Украиной.

"Это будет благословение Конгресса, которое имеет уставной характер и выживет после Трампа", – констатировал политик.

Мирные переговоры: вы могли это пропустить

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в текущих редакциях документов по урегулированию войны уже нет деструктивных элементов. Он отметил, что наиболее болезненным остается вопрос территорий. Украина и Россия имеют разное видение.

Sky News со ссылкой на американского чиновника писало, что в ходе переговоров удалось решить 90% вопросов между Украиной и РФ. Отмечалось, что Трамп считает, что ему под силу убедить Москву согласиться на предоставление Киеву гарантий, аналогичных статье 5 НАТО.

