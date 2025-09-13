Значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

12 сентября в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице республики Башкортостан - городе Уфе.

Как сообщили УНИАН источники в ГУР, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Видео дня

По словам собеседника, местные жители в соцсетями сообщили о пролете дронов над городом, после чего раздались взрывы и начался пожар на территории НПЗ. В республике ввели режим "угроза БпЛА", приостановил работу аэропорт "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.

Другие удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ

Как сообщал УНИАН, 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России около $15 млрд.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до $41 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: