Дизель продолжает стремительно дорожать: сколько стоит топливо на АЗС во вторник

Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС 7 апреля выросла до более чем 90 гривень за литр.

Цены на топливо на украинских АЗС во вторник, 7 апреля, продолжили рост. Наиболее существенно подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 42 копейки, достигнув 90,12 грн/л. Стоимость обычного и премиального бензина марки А-95, в среднем, выросла на 13 и 15 копеек – до 73,07 и 76,94 гривни за литр соответственно.

Средняя стоимость автогаза во вторник выросла еще на 14 копеек – до 48,98 гривни за литр.

Цены на бензин

Самый дешевый бензин марки А-95 7 апреля можно приобрести в сети Brent Oil. Средняя цена здесь составляет 66,85 гривни за литр. Самый дорогой 95-й предлагает сеть WOG – 77 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,40 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 76,28 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

БРСМ – Нафта – 69,94 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего 7 апреля дизелем заправляют в сети Rodnik. Средняя цена на стелах АЗС сети – 84,99 грн/л. Самый дорогой дизель продают в сети WOG – 92 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 90,85 грн/л;

KLO – 91,80 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л;

WOG – 91,90 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз 7 апреля можно приобрести в сети "Маркет". Средняя стоимость топлива здесь – 45,99 гривни за литр. Самый дорогой автогаз предлагают в сети WOG – 49,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,55 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л.

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин прогнозирует, что в течение недели стоимость дизельного топлива вырастет на 6 гривень.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн ожидает, что стоимость дизеля превысит отметку в 100 гривень за литр из-за рекордного скачка котировок газойля и дизельного топлива в Европе. В то же время эксперт не ожидает дефицита дизельного топлива в Украине, учитывая его имеющиеся запасы, а также подписанные АЗС контракты на поставку топлива в апреле.

