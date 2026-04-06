Дизель и бензин прибавят еще несколько гривень: свежий прогноз эксперта по ценам на АЗС

Стоимость литра дизельного топлива на АЗС в течение недели может вырасти на 6 гривень, а бензина – на 2-3 гривни, но все будет зависеть от того, как будут меняться цены на топливо на стелах государственной компании "Укрнафта". Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Ждем, что будет делать "Укрнафта". Они на выходных на 3 гривни подняли (стоимость дизельного топлива, – УНИАН), и все сразу поднялись: ОККО и WOG на 2 гривни подняли цены. Сейчас они еще гривню докрутят", – отметил эксперт.

Он ожидает, что государственная компания на текущей неделе повысит стоимость дизельного топлива на АЗС на 6 гривень.

"Они каждый день дорожать не будут, поэтому, вероятно, в среду стоимость дизеля вырастет на 3 гривни. В пятницу или в понедельник – еще на 3 гривни", – отметил Леушкин.

По его словам, оптовые цены на дизель уже выросли до 90 гривень за литр с отгрузкой в порту Измаил, поэтому с учетом прибыли АЗС стоимость топлива, например, на премиальных АЗС уже должна составлять 100 гривень за литр.

"ОККО и WOG должны работать уже по 100 гривен, но пока они торгуют по 92 гривни", – подчеркнул эксперт.

Стоимость бензина, по его прогнозу, в течение недели может вырасти на 2-3 гривни и достичь 80-82 гривни за литр на премиальных АЗС и, соответственно, 75-77 гривень на обычных АЗС.

Леушкин добавил, что объемы поставок топлива на май в Украину еще не подтверждены. Он ожидает, что переговоры по этому поводу будут проходить после 15 апреля.

Ситуация в Иране и цены на топливо в Украине – последние новости

По данным СМИ, переговоры о завершении войны на Ближнем Востоке пока безрезультатны. Иран отклонил предложение США временно приостановить огонь в обмен на открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран отказался провести прямую встречу с американскими посредниками в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни.

5 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть заключено "уже завтра". На этом фоне цены на нефть незначительно снизились. В частности, стоимость нефти марки Brent 6 апреля упала до 108,58 доллара за баррель, подешевев на 45 центов по сравнению со стартом торгов.

Между тем, стоимость дизельного топлива в Украине продолжает расти. В частности, дизель подорожал в среднем еще на 43 копейки – до 85,82 гривны за литр.

