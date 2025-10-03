Российские власти были вынуждены сократить прогнозируемый объем доходов от продажи энергоносителей.

Доходы федерального бюджета Российской Федерации от нефти и газа в сентябре просели на 24,5% к аналогичному периоду прошлого года, пишет The Moscow Times.

По информации ведомства, нефтегазовые доходы, обеспечивающие около четверти поступлений в государственную казну РФ, в прошлом месяце составили 582,5 миллиарда рублей. По сравнению с августом сборы от нефтегаза увеличились на 15,3%.

При этом по итогам девяти месяцев нефтегазовые доходы оказались на 20,6% меньше, чем год назад, составив 6,61 триллиона рублей.

Отмечается, что в конце прошлого года при верстке бюджета на 2025 год Минфин рассчитывал собрать в этом году 10,94 триллиона рублей нефтегазовых доходов, из которых 1,8 триллиона рублей должны были пополнить Фонд национального благосостояния.

"Однако падающие цены на нефть и укрепляющийся рубль вынудили власти весной сократить прогнозируемый объем доходов от продажи энергоносителей почти на четверть от плана - до 8,32 триллиона рублей. В сентябре при подготовке очередных поправок в бюджет-2025 Минфин немного улучшил ожидания - до 8,65 триллиона рублей", - пишет издание.

Сообщается, что в прошлом году в федеральный бюджет от нефти и газа поступило 11,13 триллиона рублей.

Доходы России от нефти и газа - последние новости

Доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в августе 2025 года упали на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июлем поступления снизились на 36%.

Доходы России от продажи нефти и нефтепродуктов снизились в августе до одного из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину. По словам экспертов, доходы РФ от экспорта нефти остаются почти на пятилетнем минимуме, что уменьшает налоговые поступления и усиливает замедление экономики в России.

