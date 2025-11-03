Издание отмечает, что китайские компании отказываются от части заказанной российской нефти.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы отказываются от российских поставок после того, как США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". По оценкам некоторых аналитиков, это может привести к сокращению экспорта нефти из России в Китай на 45% или на 400 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg.

По словам трейдеров, государственные компании Sinopec и PetroChina Co. отказались от части заказанной российской нефти после введения новых американских санкций. Меньшие частные нефтеперерабатывающие заводы также пока воздерживаются от покупки российского сырья, опасаясь попасть под ограничения Запада.

Среди российских сортов нефти, на которые повлияли санкции, значится широко популярный сорт ESPO, цены на который резко упали.

Видео дня

Отмечается, что Россия закрепила за собой статус крупнейшего иностранного поставщика для Китая отчасти благодаря тому, что ее нефть продается со значительной скидкой из-за санкций. Тогда как Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и любые ограничения на импорт от соседа, вероятно, будут открывать путь для других мировых поставщиков. В частности США, которые на прошлой неделе договорились с Пекином о торговом перемирии.

Китайский НПЗ Yulong, который попал в "черный список" и подвергся отмене грузоперевозок западными поставщиками, из-за отсутствия других вариантов начал активно использовать российскую нефть. Между тем, по данным Rystad Energy AS, другие частные нефтеперерабатывающие предприятия наблюдают за развитием событий и воздерживаются от действий, которые могут подставить их под санкции.

А встреча Трампа и Си только добавила путаницы, добавляют в Bloomberg. Хотя лидеры смогли установить новые правила торговли по некоторым категориям товаров, ни в каких публичных заявлениях не упоминалось, что делать с российской нефтью.

Санкции США против российских нефтяных гигантов

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американские ограничения попали компании "Лукойл" и "Роснефть". На вопрос о возможных новых ограничениях против России, американский лидер ответил: "Скоро узнаете".

После введения американских ограничений, крупные государственные НПЗ Китая приостановили импорт российской нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: