В городе даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов.

Россия не отказывается от своих планов погрузить Киев и ряд других украинских городов в темноту, обстреляв энергообъекты страны. Поэтому первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник ответил, готова ли столица к блэкауту.

Как он объяснил в интервью ТСН, Киев уже сидел несколько дней без света после прилета российских ракет. Поэтому теперь власти города готовы и к худшим сценариям.

По словам Поворозника, задача номер один - сохранить в Киеве водо- и теплоснабжение, медицинские услуги, работу общественного транспорта, обеспечить бесперебойность аварийных работ. К этому все готовятся.

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Заместитель главы КГГА отметил, что после ракетных атак РФ все быстро восстанавливают и оборудуют новые маршруты для подачи электроэнергии.

"Поэтому слово "блэкаут" уже не такое страшное, как раньше. Оно просто есть в нашем лексиконе, но город делает все, чтобы он в Киеве не пришло".

Поворозник не исключает, что может быть трудно после новых "прилетов", но ситуация не безнадежна. Власти постараются сохранить тепло- и водоснабжение столицы.

"Даже готовы к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов. А для обогрева граждан будут задействованы пункты обогрева, которые уже назвали "Пунктами несокрушимости", — подытожил он.

Блэкаут в Киеве

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что с середины февраля Киеву можно будет не бояться блэкаута. Даже если система и не будет работать, то все равно люди получат тепло и воду.

Напомним, после 23 ноября 2022 года, когда Россия снова ударила по энергосистеме Украины, в стране произошел блэкаут.

Так, Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. АЭС были остановлены. 24 ноября в Киеве были обесточены 70% жилых домов.

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