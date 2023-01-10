Причин этому несколько: российские атаки, морозы и возвращение промышленности к работе.

Отключений света в Киеве и области становится больше из-за российских атак по украинской энергосистеме, из-за морозов и возвращения к работе промышленности после праздничных и выходных дней.

Также российские террористы продолжают атаковать объекты энергосистемы, что еще больше усиливает дефицит электроэнергии. Об этом сообщает компания "ДТЭК".

В компании отмечают, что из-за усиления морозов люди чаще используют обогреватели, а это приводит к значительному росту нагрузки на сети.

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Кроме этого, промышленные предприятия вернулись к работе, это тоже привело к увеличению потребления электроэнергии, отметили в ДТЭК.

"На новогодние праздники нам удалось снизить время отключений до минимума. Однако последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет", - сообщили в компании.

В компании "ДТЭК" пояснили, что энергетики удерживают ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" (светлосерый цвет на графике) диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение для избежания аварий.

Отключение света-последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 января премьер-министр Денис Шмыгаль посоветовал украинцам подготовиться к аварийным отключениям электроэнергии из-за похолодания и возможных обстрелов российскими оккупантами.

Он отметил, что теплая погода и праздничные дни способствовали снижению потребления, что позволило в течение новогодних праздников не применять отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко просил киевлян экономно потреблять электроэнергию, потому что в столице существенно похолодало. Он напомнил, что на случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в Киеве работают 530 пунктов обогрева.

10 января в компании "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления.

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