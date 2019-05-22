Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платят

Евростат обнародовал данные по ценам на энергоносители в странах содружества.

В 2018 году цены на энергоносители в Европейском Союзе выросли по сравнению с 2017 годом на 3,5% на электроэнергию и на 5,7% - на газ.

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По данным Евростата, средняя цена на электроэнергию для домашних хозяйств в ЕС выросла до 21,1 евро за 100 кВт-ч (+ 3,5%) в период между второй половиной 2017 года и второй половиной 2018 года, пишет liga.net.

Во всех государствах-членах ЕС цены на электроэнергию для домашних хозяйств во второй половине 2018 года варьировались от 10 евро за 100 кВт-ч в Болгарии до около 30 евро за 100 кВт-ч в Дании, Германии и Бельгии.

Цены на бытовой газ выросли в среднем по ЕС на 5,7% и достигли 6,7 евро за 100 кВт-ч. Цена газа во второй половине 2018 года варьировалась от менее 4 евро за 100 кВт-ч в Венгрии, Румынии и Хорватии до примерно 9 евро за 100 кВт-ч в Нидерландах, Испании, Дании и Италии и более 12 евро за 100 кВтч в Швеции.

Налоги и сборы в ЕС составляли в среднем более трети (37%) от цены электроэнергии, взимаемой с домашних хозяйств во второй половине 2018 года, и около четверти (27%) от цены на газ.

Цены на электроэнергию росли на Кипре (+ 19,6%), в Испании (+ 13,8%), Нидерландах (+ 9,7%), Великобритании (+ 8,6%), Ирландии (+ 7,8%) и Эстонии (+ 7,5). Снижение наблюдалось только в четырех странах: Латвии (-4,5%), Польше (-2,5%), Германии (-1,6%) и Литве (-0,9%).

Наибольший рост цен на газ наблюдался в Ирландии (+ 17,3%), Болгарии (+ 16,5%), Швеции (+ 16,4%) и Румынии (+ 16,3%). Снижение стоимости зарегистрировано в Хорватии (-2,5%), Португалии (-1,9%), Венгрии (-0,4%) и Германии (-0,2%).

Напомним, что с 1 мая цена на газ для населения Украины будет разной в зависимости от региона. А МВФ настаивает на введении рыночной цены на газдля украинцев.

По данным НКРЭКУ, тариф на электрическую энергию в Украине для населения составляет 1,28 грн за кВт/ч.