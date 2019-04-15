КП "Вода Донбасса" отказывается от урегулирования вопроса незаконного потребления электроэнергии

По состоянию на сегодня вопросы электроснабжения КП «Вода Донбасса» остается неурегулированным.

Несмотря на предупреждение от ГП «НЭК «Укрэнерго» подтвердить готовность электроустановок к безопасному обесточивание и переключение абонентов на другие источники питания, коммунальное предприятие упорно игнорирует законодательные требования и предписания Укрэнерго. Комиссия в составе специалистов Укрэнерго была не допущена к проверке енергообъектов, о чем составлен соответствующий акт.

Напомним, ГП «Укрэнерго» получило обращение поставщика последней надежды (ПОН) ГПВД «Укринтерэнерго» с предписанием об отключении от энергоснабжения стратегически важного предприятия Донбасса — Мариупольского регионального производственного управления коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» за накопленные долги за электроэнергию и отсутствие оснований для энергоснабжения в связи с отсутствием соответствующего договора. С 1 января 2019 г. на протяжении трех месяцев КП «Вода Донбасса» получало электроэнергию от поставщика последней надежды ГПВД «Укринтерэнерго».

Согласно действующему законодательству, потребители могут оставаться клиентами ПОН 90 дней, то есть до 1 апреля 2019 года включительно. После этого они должны заключить договор с любым другим поставщиком электроэнергии. Однако КП «Вода Донбасса» проигнорировало это требование и не проявило инициативы и желания урегулировать потенциально кризисную ситуацию в интересах своих потребителей — жителей Донбасса.

Следует отметить, увеличение долга КП «Вода Донбасса» негативно влияет на весь энергорынок. Ведь без решения проблемы незаконного потребления долги этого КП станут тяжелым финансовым бременем для участников оптового рынка электроэнергии. По информации из открытых источников, общий долг за электроэнергию КП «Вода Донбасса» уже сейчас превышает 2,4 млрд грн. Следует отметить, питания предприятия «Вода Донбасса» при обычных условиях происходит через сети операторов систем распределения (ОСР). Сети ГП «НЭК «Укрэнерго» используются как резервный источник питания во время ремонтов или аварийных отключений в сетях ОСР, обеспечивая до 5% ежегодного объема потребностей предприятия в электроэнергии.

По требованию закона сегодня Укренерго направило КП «Вода Донбасса» очередное обращение о необходимости предоставить необходимые подтверждения готовности к прекращению электроснабжения. Надеемся на активное участие в решении остро-социальной проблемы региональной и государственной власти как в интересах потребителей, так и ради избежания экономической дискриминации участников оптового рынка электроэнергии.