Новая Toyota Corolla стала универсалом повышенной проходимости (фото)

Японская компания вывела на рынок универсал повышенной проходимости Corolla Touring Sports TREK.

Компания Toyota объявила о запуске на европейском рынке «высокой» модификации универсала Corolla Touring Sports, которая была разработана в сотрудничестве с американским производителем велосипедов TREK.

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Пятидверка получила доработанную подвеску с увеличенным клиренсом, дополнительную защиту кузова, также ряд изменений в экстерьере и салоне, пишет Autonews.

От стандартного универсала Corolla Touring Sports версию TREK можно отличить благодаря особым 17-дюймовым алюминиевым дискам, пластиковой защите нижней части кузова и измененной черной радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот. Кроме того, инженеры модернизировали подвеску, увеличив дорожный просвет на 20 миллиметров.

Внутри появилась модернизированная приборная панель с декоративными накладками под дерево, логотипы с названием модификации TREK, а также цифровая «приборка» диагональю восемь дюймов. В списке оснащения: адаптивный круиз-контроль и дверь багажного отделения на электрическом приводе.

В линейку двигателей кросс-универсала вошел 1,8-литровый 120-сильный бензиновый мотор, а также двухлитровый агрегат, выдающий 180 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с вариатором. Привод — исключительно на передние колеса.

Компания Toyota уже предоставила 16 подобных автомобилей для велосипедной команды Trek-Segafredo. Цены на универсалы, которые появятся в свободной продаже, объявят позже.